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29 Mart 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 08:30:00

Uyku apnesi tansiyonu tetikleyebilir

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Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor. Prof. Dr. Hülya Eyigör, uyku apnesinin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirtti.

Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor. Prof. Dr. Hülya Eyigör, uyku apnesinin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirtti. Uyku apnesinin erkek hastalarda sık görüldüğünü ancak menopoz hastası kadınlarda da sıklığının arttığı vurgulayan Eyigör, hastaların genellikle horlama, gece sık sık uyanma, nefesin kesilmesi ve gündüz uyku hali şikayetiyle kendilerine başvurduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Eyigör, "Uyku apnesi uykuda ani ölümlere yol açabilir, hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bundan yola çıkarak tedavi edilmemiş uyku apneleri de Kovid-19 için riskli grup olarak kabul edilmektedir" diye konuştu.

Etiketler : hipertansiyon kardiyovasküler Prof. Dr. Eyigör Uyku apnesi
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