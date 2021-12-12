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12 Aralık 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 09:00:00

Uyku apnesi olanlar koronayı daha ağır geçiriyor

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İzmir'de Kovid-19 hastalığını geçiren hastalar üzerinde yapılan bilimsel çalışmada uyku apnesi sendromu belirtileri gösterenlerin koronavirüs hastalığını daha ağır geçirdikleri belirlendi.

İzmir'de Kovid-19 hastalığını geçiren hastalar üzerinde yapılan bilimsel çalışmada uyku apnesi sendromu belirtileri gösterenlerin koronavirüs hastalığını daha ağır geçirdikleri belirlendi. SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği ve İzmir Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, "Araştırma sonucu uyku apnesi riski yüksek olanlarda, olmayanlara göre ağır zatürre oranının 2 kat, iki taraflı zatürre oranının ise 3 kat fazla olduğunu belirledik. Yoğun bakıma yatış oranları başta olmak üzere oksijen ve kan sulandırıcıya ihtiyaçları daha fazla olduğu saptandı. Kovid-19 hastalığının seyrini uyku apnesi sendromu ağırlaştırıyor. Süreci daha ciddi geçirmelerine neden oluyor. Bu nedenle uyku apnesinin hem hekim hem de hastalar tarafından tanınması çok önemli" şeklinde konuştu. Uçar, uyku apnesinin belli başlı tedavi yöntemlerinin solunum cihazı kullanmak, üst solunum yollarına cerrahi uygulama ve altta yatan hastalığın tedavisi şeklinde olduğunu bildirdi.

Etiketler : Uyku apnesi Kovid-19 hastalığı Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar
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