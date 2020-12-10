Uyku apnesi kalp ve beyin hastalıklarına yol açabilir

Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, "Bu sendrom tansiyonu yükseltir, insülin direncine neden olur ve stres hormonlarının seviyesini artırır. Tüm bu nedenler kalp damar hastalığının oluşmasına ve ilerlemesine neden olur. Damar hastalıkları ve kan oksijen seviyesindeki azalma, yüksek tansiyon kalpte olduğu gibi beyni de etkileyerek inmeye neden olabilir" dedi.

