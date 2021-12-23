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23 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00

Uyku apnesi kalp krizini tetikleyebilir

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Horlamanın toplumda pek üstünde durulmayan bir sorun olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, "Horlama (uyku apnesi) tedavi edilmeden ilerlediğinde kalp krizi, hipertansiyon, kardiyak ritim düzensizlikleri ve hatta ani ölümler bile görülebilir" uyarısında bulundu.

Horlamanın toplumda pek üstünde durulmayan bir sorun olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan, "Horlama (uyku apnesi) tedavi edilmeden ilerlediğinde kalp krizi, hipertansiyon, kardiyak ritim düzensizlikleri ve hatta ani ölümler bile görülebilir" uyarısında bulundu. Usalan, "Üst solunum yollarındaki kasların gerginliğinin azalması sonucunda dilin arkaya kayarak diğer gevşek dokularla beraber titreşime yol açması, horlama sesinin çıkmasını neden olur. Yumuşak damağın ve küçük dilin normalden uzun olması, büyük bademcik ve geniz eti ya da burundaki darlıklar da horlamayı tetikleyebilir" dedi. Horlamanın sıklığının yaş ve kilo alımı ile artabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Usalan, ayrıca vücuda oksijen ileten hava yollarının tam olarak açık olmadığını gösterdiği için önemli bir belirti olduğunu söyledi.

Etiketler : Uyku apnesi Dr. Öğr. Üyesi Adnan Kazım Usalan Horlama kalp krizi
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