Uyku apnesi, kalbin yükünü artırıyor

Uyku apnesinin obeziteyle birleştiği zaman sonuçlarının daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar şunları dile getirdi: "Uyku apnesi, uyku sırasında üst solunum yollarının geçici bir süre tıkanmasına bağlı olarak kişinin nefesinin durmasıyla karakterize olan bir hastalıktır. Belirtileri nefes durması, horlama, ve gündüz uyku halidir. Geceleri tekrarlayan nefes durmaları vücudun oksijensiz kalmasına, aynı zamanda vücutta karbondioksitin birikip atılamamasına neden olur. Vücuttaki toksinlerin atılamamasına bağlı olarak vücutta iltihabi bir süreç başlarken, vücut kendisini yenilemek için gerekli oksijene ulaşamaz. Bu da kişinin vücudunda organ ve sistemlerinde bozukluklara yol açar. Uyku apnesi olan kişilerin, diyetlerle kilo vermeleri sağlanmalıdır. Kulak burun boğaz doktorlarıyla üst solunum yollarındaki patolojiler araştırılmalıdır."

