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'Uyku apnesi' geçmeyen bir yorgunluk hissi yapar
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28 Şubat 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 07:30:00

'Uyku apnesi' geçmeyen bir yorgunluk hissi yapar

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Solunum durması olarak tanımlanabilecek uyku apnesinin adının son dönemlerde sıkça duyulduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oktay Kapan, uyku rahatsızlıklarının başında yer alan uyku apnesi sendromunda uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabileceğini kaydetti.

Solunum durması olarak tanımlanabilecek uyku apnesinin adının son dönemlerde sıkça duyulduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oktay Kapan, uyku rahatsızlıklarının başında yer alan uyku apnesi sendromunda uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabileceğini kaydetti. Uyku apnesinin, uyku esnasında solunumun durması olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kapan, "Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır. Uyku apnesi sorunu yaşayan kişiler, gece birkaç defa uyanabilir, uykuları sık sık bölünen kişiler ertesi günü hatırlayamazlar. Bu durum da tekrarlayan zaman dilimleri içinde kişide yorgunluk ve halsizlik hissine neden olur. Yeterli süre uyuduğunu düşünüp yorgun kalkanlar ve gün içinde halsiz gezen ve uykusu gelen kişilerde uyku apnesi sendromu araştırılmalıdır" dedi.

Etiketler : Uzmanı Dr. Oktay Kapan Uyku apnesi uyku esnasında solunumun durması
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