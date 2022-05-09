Üstün yetenekli çocuklar az uyurlar!

Uzmanlar "Özel yetenekli çocuklar, küçük yaşlardan itibaren daha az uyurlar ve daha enerjiktirler. Dikkat becerileri akranlarına kıyasla daha yoğundur" dedi. Bir çocuğun üstün yetenekli olduğunun nasıl ve ne zaman anlaşıldığıyla ilgili soruya Doç. Dr. Feyzullah Şahin, "Aslında şu şekilde açıklayabiliriz. Herhangi bir sınırlama olmasa da genel olarak akranlarına göre daha erken yaşta anlaşılır. Özel yetenekli çocuklar, küçük yaşlardan itibaren daha az uyurlar ve daha enerjiktirler. Dikkat becerileri akranlarına kıyasla daha yoğundur" şeklinde cevap verdi.

