Üç hafta süren halsizlik önemsenmeli

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bahar ayları ile birlikte ortaya çıkan şikâyetlerin önemsenmesi gerektiğini bildirdi. Baysal, bahar yorgunluğunun, baharın gelişiyle ortaya çıkan ve ortalama iki üç hafta süren halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik hali olduğunu belirtti. Baysal, "Boyun, sırt, omuz ve yaygın eklem ağrıları, mide bağırsak sisteminde değişikliğe bağlı olarak mide ağrıları, şişlik, gaz, kabızlık ve ishal, iştah değişiklikleri, nöropsikiyatrik değişikliklere bağlı olarak sinirlilik, baş ağrısı, sıkıntı, uyku düzensizlikleri, cilt, kalp, tansiyon ve şeker hastalıklarında artış görülür. Bahar aylarında havadaki ısı, ışık, nem ve havadaki iyon değişikliklerine bağlı olarak insan metabolizmasında da değişiklikler olur. Hormonal bir takım değişikliklere bağlı olarak mide şikâyetlerinde artış veya mide hastalıklarının nüksü, tansiyon ve şeker regülasyonunda bozulma görülür. Yine bahar aylarındaki hareket ve beslenme alışkanlığındaki değişiklik de bahar yorgunluğunun ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

