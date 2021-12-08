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08 Aralık 2021 Çarşamba 19:53:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 19:53:00

Üç doz BioNTech aşısı Omicron'dan koruyor

Kaynak: AA

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BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı daha iyi korunmak için üçüncü doz aşının olunması gerektiğini söyledi.

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı ile ilgili bulgular hakkında basın toplantısı düzenledi.

"İLK VERİLER OMİCRON'A KARŞI KORUYOR"

Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

"DAHA İYİ KORUMA SAĞLAMAK İÇİN HATIRLATICI DOZU OLMAK''

Gerekli olması halinde Omicron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazırlayabileceklerini anlatan Şahin, "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir. Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak ve böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır" dedi.

Özlem Türeci de üç doz aşının Omicron'u etkisiz hale getirdiğini belirterek, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Etiketler : biontech koronavirüs aşı omicron
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