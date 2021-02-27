  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 öğün yiyerek zayıflıyor
Tuzu fazla tüketerek kendimizi zehirliyoruz
Bakan Kurum: Kanal İstanbul vizyon bir projedir
İlham Aliyev: Türk ordusu bizim için en makbul modeldir
Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından...
ABD'den Kaşıkçı raporu: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
Başkan Erdoğan: Rezervasyonda patlama yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakanlıktan 'vergi ve borç yapılandırma' genelgesi
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
AB'den dikkat çeken 'Trump' tavsiyesi
İnsanlık tarihinde kara leke: Hocalı katliamı
Başkan Erdoğan'dan flaş Ermenistan açıklaması: Karşıyız
PKK'nın Gara'daki caniliğini, alçaklığını herkes görmeli
Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı' paylaşımı
Türkiye, Yeni İpek Yolu'nda üretim, ihracat, lojistik ve yönetim merkezi olarak öne çıkıyor
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum
Bakan Pakdemirli duyurdu... Bugün başlıyor
Zoom'a alt yazı geliyor
Büyükada'da bir gün
27 Şubat 2021 Cumartesi 07:22:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 07:26:00

Tuzu fazla tüketerek kendimizi zehirliyoruz

ABONE OL

Türk insanı önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor.

Hipertansiyonun tüm dünyada ölümlerin en önemli sebeplerinin başında geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlıklı bir böbrek günde 5 gram tuzu vücuttan uzaklaştırabiliyor. Türkiye'de 2003 yılında yapılan çalışmada ortalama günlük tuz tüketimi 18 gram çıktı" dedi. Üstündağ, şöyle devam etti: "100 gram parmesan peynirinin ya da kaşar peynirinin içinde 20 gram tuz var. 100 gram kaşar peyniri tükettiğinizde vücudunuzda 3 buçuk su bardağı su tutulur. Damar içerisinde 700 cc fazladan su dolaşmaya başlar ve bu tansiyonu yükseltici bir faktör olarak ortaya çıkar. Bunun yanında o sodyum yavaş yavaş damarın etrafındaki kas hücrelerine geçer damarı kasılı hale getirir ve kan basıncı bir de o yolla yükselmeye başlar. Bu alışkanlıklar ömür boyu devam ederse 20-30 sene sonra inme, kalp krizi ya da ölüm. Tuzu çok aşırı şekilde tüketiyoruz adeta tuzla kendimizi zehirliyoruz."

Etiketler : tuz tuz tüketimi dünya sağlık örgütü sedat üstündağ
Dünya onları konuştu

Dünya onları konuştu
Sanal alem detoksu bitti

Sanal alem detoksu bitti
Söz ve müzik Esin'den

Söz ve müzik Esin'den
Oksijen cihazına bağlandı

Oksijen cihazına bağlandı
Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım

Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım
Boşanma ortak kararımız

Boşanma ortak kararımız
Serpil Barlas'a veda!

Serpil Barlas'a veda!
Anne oğul baş başa

Anne oğul baş başa
Ortak dertleri anlattım

Ortak dertleri anlattım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER