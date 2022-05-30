Turp suyu böbrek taşı düşürmeye yardımcı

Bir hafta boyunca her gün bir bardak turp suyu içmek böbrekteki taşın dökülmesine yardımcı oluyor. İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan olan turp suyu kansere karşı etkilidir. Böbrek taşı sorununuz varsa düzenli olarak turp suyu tüketerek bu durumdan kurtulabilirsiniz. İçeriğinde bol miktarda C vitamini barındırır, akciğerleri ve bronşları temizleyici bir etkiye sahiptir. Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında oldukça etkilidir. Düzenli turp suyu tüketimiyle vücutta bulunan serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.