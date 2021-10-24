VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
24 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı yarın piyasaya sürecek
"El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır"
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Soylu'dan sert tepki! "İnsanda biraz yüz olur"
Karabağ topraklarında bir ilk!
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
9. Boğaziçi Film Festivali Başladı
Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada
Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!
Türkiye'den Dubai çıkarması!
Gözler Suudi Arabistan'dan gelecek kararda!
MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
24 Ekim 2021 Pazar 18:41:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 18:41:00

TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı

Kaynak: AA

ABONE OL

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını bildirdi.

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz 3 klinik çalışmasına ülke genelinde 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.

Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.

TURKOVAC Koordinatör Araştırmacısı da olan Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, Ankara Şehir Hastanesindeki gönüllülere aşı uygulanan merkezde TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Üçüncü dozlarını TURKOVAC ile olmak isteyen birçok gönüllünün çalışma için başvurduğunu belirten Dinç, "Şu ana kadar yaklaşık 400'ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz." dedi.

Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC'ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA YAYINLANACAK"

Dinç, TURKOVAC'ın farklı klinik çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Diğer çalışmaların, bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmadan farkı 'çift kör' olması, yani gönüllülerin hangi aşı yapıldığını bilmiyor olması. Sonuçlar derleniyor, bitmek üzere, çok yakın zamanda yayınlanacak. Burada bütün amaç, TURKOVAC aşısının öncelikle güvenilirliğini, daha sonra etkinliğini ölçmek. Ülkemizde aşılanan ciddi bir popülasyon var. Özellikle bu aşamadan sonra hatırlatma dozu olarak etkinliğini bilmek bizim için önemli. Farklı çalışmaların sonuçları çok yakın zamanda yayınlanır."

TURKOVAC aşısının bir an önce yaygın kullanıma geçmesini amaçladıklarını dile getiren Dinç, "Bunun için öncelikle Acil Kullanım Onayı almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı o yüzden dört koldan yürütüyoruz. Burada gönüllülerimize çok iş düşüyor, onların desteğine çok ihtiyacımız var. Gönüllü sayımız optimum düzeye ulaştığında Acil Kullanım Onayı alabileceğimiz için en kısa sürede bu sayıyı tamamlayarak aşımızı yaygın kullanıma sokmak istiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : turkovac faz 3 hatırlatma dozu gönüllü
Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada
Şırnak'ta yoğun ilgi

Şırnak'ta yoğun ilgi
Senfonik gece

Senfonik gece
New York'ta sıradışı imaj

New York'ta sıradışı imaj
Sportif anne

Sportif anne
Podyumda fena düştü

Podyumda fena düştü
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
Karton üzerinde yattım

Karton üzerinde yattım
Arkadaş anısına

Arkadaş anısına

EN ÇOK OKUNAN HABERLER