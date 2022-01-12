Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı

TURKOVAC aşısının Faz-3 sonuçları... Tüm detaylar açıklandı
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac Faz-3 sonuçlarını açıkladı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, "Turkovac 31 ekim-4 ocak 2021 arasında Faz1 çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Ünal'ın açıklamaları şöyle:
- Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları yeterli sayıda kişi üzerinde yapılmış, görüldüğü gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yan etkiler çok önemlidir. Faz-2'de buna çok dikkat edilir. 10 Şubat-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlandı aşı Faz-3'e geçildi.
-Faz-3 çalışmalarında gerçek hayatta denenir. Binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kulanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir.
-Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz.
-Benim elimde etkinliği ispatlanmış bir aşı var. Bunu kullanıyorum zaten. Kendi geliştirdiğin aşının en az bunun kadar güvenli olduğunu gösterirsen aşıya izin veriliyor.
-Belirlenmiş sınırlar dahlinde, karşılaştığınız aşıya karşı en az onun kadar etkilidiri arıyoruz. En az onun kadar başarılı ise ruhsata gidebilir.
- Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle Coronavac'tır. Bu aşı ile karşılaştırılmasına karar verildi.
-Bir tarafta Coronavac değerleri var, diğer tarafta TURKOVAC değerleri var.
- Coronavac'ın geliştirildiği dönem virüsün ana olduğu haldi. TURKOVAC döneminde ise delta gibi birçok varyant vardı.
- Coronavac döneminde aşı yok durumu vardı. TURKOVAC döneminde ise birçok aşı imkanı vardı.
- TURKOVAC'ta takip süremiz 108 gündür. Daha yakından ve uzun süre incelenmiştir.
- 4 Ağustos'ta 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Ekim'de ara güvenlik analizi yapıldı. Etik kurulu bunu özellikle istedi. Sonlanım noktasına ulaşmasına rağmen 23 Kasım 2021'de çalışmanın destekleyicisi TÜSEB bir yazı ile o güne kadar ki sonuçların bildirilmesini istedi.
-22 Aralık 2021'de TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alması kararı çıktı. Biz de yeniden incelememize başladık.
- TURKOVAC ile ilgili bütün data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Oradaki arkadaşlar inceledikten sonra acil kullanım onayına izin verdiler.
- 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Takiplerimiz sürüyor. Yayın hali gelene kadar takip devam edecek. Oraya doğru da hızla geliyoruz.
Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise şunları söyledi:
- Herhangi bir hastalığı olmayan gönüllü grubumuz vardı. Bize başvuranların yarısı Coronavac koluna yarısı ise TURKOVAC koluna yönlendirildi.
- İlk gönüllüyü aldığımızda vaka sayımız 6 bin, ilk denemeyi yaptığımızda ise 26 bindi. 4 katından fazla vaka artışı vardı. İnsidans değerleri bu yüzden arttı.
- 22 Haziran ile 27 Aralık arasındaki gönüllülerin bulgularını paylaşacağız. Çalışma kapsamında 1286 kişiye bir doz araştırma aşısı uyguladık. Coronavac ve TURKOVAC olmak üzere 2444 kişiye aşı uyguladık.