VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Komşuda tepkiler çığ gibi! ''O şövalye değil bir cani''
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
Bill Gates'ten 'çip' cevabı: Neden bunu yapmak isteyeyim ki?
Başkan Erdoğan'dan 'HDP'li Semra Güzel' talimatı
Kraliçe Elizabeth'in ikametinde alarm! Resmen yasaklanıyor!
Doktor Anthony Fauci'den skandal sözler!
OG'22 DIGIAGE Kış Kampı Vadi'de Başlıyor
Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! Hibe desteği başvuruları başladı
Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
"Yıllar öncesine dayanıyor"
EPDK inceleme başlattı
Rusya'da Su-57 fiyaskosu! Teslim edilemedi
"Rusya üzerinde acı verici bir etkisi olacak"
Vergi istisnası geliyor
Meteoroloji tek tek uyardı! Donacağız!
Memurlara verilecek yiyecek yardımı tutarları belli oldu
Kızlarına kavuştu
Çelebi'nin eşi büyüledi
Bir kelebek öptü boynumu
Ablası sandılar
Aleyna'ya annesinden Uzi vetosu
Dikkat! Bu hastalıklar çocukları etkisine aldı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Ocak
12 Ocak 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:20:00

TURKOVAC aşısının Faz-3 sonuçları... Tüm detaylar açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, "Turkovac 31 ekim-4 ocak 2021 arasında Faz1 çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ünal'ın açıklamaları şöyle:

- Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları yeterli sayıda kişi üzerinde yapılmış, görüldüğü gibi başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yan etkiler çok önemlidir. Faz-2'de buna çok dikkat edilir. 10 Şubat-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Faz-2 çalışmaları tamamlandı aşı Faz-3'e geçildi.

-Faz-3 çalışmalarında gerçek hayatta denenir. Binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Aşı burada başarılı bulunmuş ise, her şey değerlendirildikten sonra günlük hayatta kulanımına izin verilip verilmeyeceği değerlendirilir.

-Faz-3'te bir kola aşı verirsiniz, diğerine vermezsiniz.

-Benim elimde etkinliği ispatlanmış bir aşı var. Bunu kullanıyorum zaten. Kendi geliştirdiğin aşının en az bunun kadar güvenli olduğunu gösterirsen aşıya izin veriliyor.

-Belirlenmiş sınırlar dahlinde, karşılaştığınız aşıya karşı en az onun kadar etkilidiri arıyoruz. En az onun kadar başarılı ise ruhsata gidebilir.

- Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle Coronavac'tır. Bu aşı ile karşılaştırılmasına karar verildi.

-Bir tarafta Coronavac değerleri var, diğer tarafta TURKOVAC değerleri var.

- Coronavac'ın geliştirildiği dönem virüsün ana olduğu haldi. TURKOVAC döneminde ise delta gibi birçok varyant vardı.

- Coronavac döneminde aşı yok durumu vardı. TURKOVAC döneminde ise birçok aşı imkanı vardı.

- TURKOVAC'ta takip süremiz 108 gündür. Daha yakından ve uzun süre incelenmiştir.

- 4 Ağustos'ta 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Ekim'de ara güvenlik analizi yapıldı. Etik kurulu bunu özellikle istedi. Sonlanım noktasına ulaşmasına rağmen 23 Kasım 2021'de çalışmanın destekleyicisi TÜSEB bir yazı ile o güne kadar ki sonuçların bildirilmesini istedi.

-22 Aralık 2021'de TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alması kararı çıktı. Biz de yeniden incelememize başladık.

- TURKOVAC ile ilgili bütün data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Oradaki arkadaşlar inceledikten sonra acil kullanım onayına izin verdiler.

- 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Takiplerimiz sürüyor. Yayın hali gelene kadar takip devam edecek. Oraya doğru da hızla geliyoruz.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ise şunları söyledi:

- Herhangi bir hastalığı olmayan gönüllü grubumuz vardı. Bize başvuranların yarısı Coronavac koluna yarısı ise TURKOVAC koluna yönlendirildi.

- İlk gönüllüyü aldığımızda vaka sayımız 6 bin, ilk denemeyi yaptığımızda ise 26 bindi. 4 katından fazla vaka artışı vardı. İnsidans değerleri bu yüzden arttı.

- 22 Haziran ile 27 Aralık arasındaki gönüllülerin bulgularını paylaşacağız. Çalışma kapsamında 1286 kişiye bir doz araştırma aşısı uyguladık. Coronavac ve TURKOVAC olmak üzere 2444 kişiye aşı uyguladık.

Etiketler : Prof. Serhat Ünal TURKOVAC AŞI
Virüsü yendi dağa çıktı

Virüsü yendi dağa çıktı
Nazara dövmeli çözüm

Nazara dövmeli çözüm
Korkudan eve kapandı

Korkudan eve kapandı
Atiye'nin gençlik iksiri

Atiye'nin gençlik iksiri
Dizi camiası Kovid kıskacında

Dizi camiası Kovid kıskacında
Çevirme aşıkları

Çevirme aşıkları
Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı

Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı
Abla biz özel değil miyiz

Abla biz özel değil miyiz
İddialı açıklama

İddialı açıklama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER