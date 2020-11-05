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05 Kasım 2020 Perşembe 19:29:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 19:29:00

Türkiye'de vaka sayısı artıyor! Bakan Koca uyardı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 yeni hasta tespit edildi, 81 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1714 artarak 332 bin 379'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

"BU ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" ifadlerini kullandı.

Etiketler : bakan koca koronavirüs ağır hasta vaka sayısı
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