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03 Kasım 2020 Salı 21:05:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 21:05:00

Türkiye'de son 24 saatte 2343 yeni hasta tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2343 yeni hasta tespit edildi, 79 kişi vefat etti. 1817 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 79 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 79 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1817 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507'ye ulaştı. Hasta sayısı 382 bin 118, vefat sayısı 10 bin 481, ağır hasta sayısı 2 bin 386, aktif hasta sayısı 42 bin 813 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin."

Etiketler : sağlık bakanı koronavirüs vaka sayısı bakan koca
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