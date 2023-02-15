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15 Şubat 2023 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 08:00:00

Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 47

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, kadınların regl kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona erdiği evre olarak tanımlanan menopoz, hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, kadınların regl kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona erdiği evre olarak tanımlanan menopoz, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Bolayır, menopoz döneminde neler yaşandığı ve nelerin menopoza sebep olabildiği hakkında da bilgiler verdi. Op. Dr. Özlem Bolayır, "Menopoz, yumurtalık fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak oraya çıkan adet kanamalarının kalıcı olarak kesilmesidir. Menopoz diyebilmemiz için son adet üzerinden 1 yıllık sürenin geçmesi gereklidir. Menopoz oluşmadan önce 4 ila 8 yıl arası ortalama 5 yıl olarak kabul edilen ve bizim perimenopoz dediğimiz bir geçiş süreci yaşanır. Bu geçiş sürecinde kanama düzensizlikleri başta olmak üzere östrojen hormon düzeyi azalmasına bağlı menopoz bulguları izlenebilir'' şeklinde konuştu.

Menopoz döneminde neler yaşandığına da değinen Dr. Bolayır, Türkiye'de ortalama menopoz yaşının 47 yaş olarak kabul edildiğini belirterek, "Sıcak basması, kemik erimesinde hızlanma, genital alandaki hormonal çekilme ile beraber vajinal kaşınma, yanma, cinsel birliktelik de ağrı görülebilir. Kollojen seviyesinin azalması ile beraber vajinal bölgeye olan idrar kesesi ve barsak sarkmalarında artış ortaya çıkabilir. Hormonal çekilmenin idrar kesesi ve idrar yollarına olumsuz etkisi ile idrar kaçırmaları oluşabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonları görülebilir. Kalp damar sistemi hastalıklarında artış olabilir. Türkiye'de 47 yaş ortalama menopoz yaşı olarak kabul ediliyor. Yaşam döngümüzün fizyolojik durağı menopoz ile ilgili kadınların korkulu rüyası erken menopozdur'' dedi.

Etiketler : Türkiye Op. Dr. Özlem Bolayır Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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