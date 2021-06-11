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11 Haziran 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 07:30:00

Türkiye'de nüfusun yüzde 34'ü aşırı kilolu

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Her geçen yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artış gösteren ve bir halk sağlığı sorunu olarak Türk Böbrek Vakfı tarafından sıklıkla farklı proje ve etkinliklerle ele alınan obezite konusu, TBMM alt komisyonunda detaylı olarak raporlandı.

Obezitenin, enerji alımı ve tüketimi arasındaki dengesizlik sebebiyle oluştuğuna, en önemli nedenin ise yüksek kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi olduğuna dikkat çekilen raporda, obez ve fazla kilolu olgularda böbrek hastalığı ve kardiyometabolik hastalık riskinin önemli oranda arttığına işaret ediliyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk "Okullarda 'Sağlıklı Beslenme Eğitimleri', 'Şeker ve Tuz Tüketimine Dikkat' çalışmaları, 'Obez Market' projesi, 'Paketli Gıdaların Etiketlerinde Trafik Işıkları Şeklinde Renklendirme Modeli' ve 'Okul Gıdası' projesi gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Ayrıca ilgili Bakanlıklara sunulan yazılarla, içinde aşırı miktarda tuz, şeker, yağ, doymuş yağ, kalori içeren, işlenmiş paketli gıdaların, yaygın ve yüksek reklam giderlerine karşın oldukça ucuza ve yoğun olarak satılmalarını engellemek üzere, ilave vergiler getirilmesini önerdik. Bu çalışmalarda amaç obezite ve obezite kaynaklı hastalıklar konusuna kamuoyunun dikkatini çekmek, alınacak çok yönlü önlemler için kurumların harekete geçmesini sağlamak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak oldu" dedi. Timur Erk "Açıklanan rapor, Türk Böbrek Vakfı olarak uzun yıllardır hayata geçirdiğimiz çalışmaları destekler nitelikte. Raporda sunulan veriler, günümüz yaşam koşullarının önlem alınmadığı takdirde obeziteyi maalesef hızla artıracağı yönünde" diye ekledi.

Raporda öne çıkan detaylar ise bölge, cinsiyet ve sağlık harcamaları konularında önemli bilgiler veriyor. Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz ve yüzde 36,9 ile Orta Anadolu Bölgesi, en az görüldüğü bölgeler yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 24,5 ile Orta-Doğu Anadolu öne çıkıyor. Kadınlarda obezite oranı yüzde 39,1 iken, erkeklerde yüzde 24,5 oranında. Verilere göre nüfusun yüzde 34'ü ise aşırı kilolu. OECD ülkelerinde obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4'ünü oluşturduğu, Türkiye'de ise söz konusu dönemde, sağlık harcamalarının yüzde 12'sinin obeziteye bağlı hastalıklara ayrılacağı belirtildi.

Etiketler : Türk Böbrek Vakfı OBEZİTE Orta-Doğu Anadolu
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