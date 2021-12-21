Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu açıklandı

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21 Aralık 2021 Salı 22:29:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 22:29:00

Türkiye'de 19 bin 859 yeni vaka ortaya çıktı

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Sağlık Bakanı Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 532 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,36 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 125 milyon 761 bin 472 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs fahrettin koca sağlık
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