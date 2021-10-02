Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 110 milyon dozu aştık! Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var."
BUGÜN 110 MİLYON DOZU AŞTIK! Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021
- Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
- Uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
- Gripsavar baharat çorbası
- Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
- Pandemi, yaşlılarda depresyonu üç kat artırdı
- İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 19'a yükseldi