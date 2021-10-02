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Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
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02 Ekim 2021 Cumartesi 16:25:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 16:25:00

Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 110 milyon dozu aştık! Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var."

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca kovid19 aşı sağlık haberleri
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