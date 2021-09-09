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Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
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09 Eylül 2021 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 14:42:00

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 13.40 itibarıyla 50 milyon 817 bin 854 birinci doz, 39 milyon 483 bin 547 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 100 milyon 2 bin 625 oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı toplumsal aşılama, yoğun bir şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine tanımlanmasıyla devam etti.

Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere uzanırken martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da aşılamaları yapıldı.

Haziran ayı aşılamada dönüm noktası oldu

Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.

Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes, Kovid-19'a aşısını olabilirken Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarlarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon dozu, haziranda 50 milyonu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti.

Etiketler : sağlık bakanlığı aşılama koronavirüs
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