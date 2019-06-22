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22 Haziran 2019 16:13 | Cumartesi

Türk profesöre ABD'deki dahiler kulübünden "En İyi Araştırma Ödülü"

HÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ve ekibi, travmaya bağlı ileri seyide hasar gören burun ameliyatlarında kemiğe düzgün geometriyi sağlamak üzere yaptıkları operasyonları içeren bildiriyle 2019 için uluslararası ödüle layık görüldü. Türk heyetine, merkezi ABD'de bulunan plastik cerrahi alanında "Dahiler Kulübü" olarak bilinen "The Rhinoplasty Society" tarafından ödül verildi. Prof. Dr. Konaş. "Yaptığımız çalışma sonuçları değerli bulundu ve ödüllendirildi. Bu, Türk plastik cerrahları ve Türkiye için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Ersoy Konaş, merkezi ABD'de bulunan ve alandaki en önemli derneklerden biri olan "The Rhinoplasty Society" tarafından 2019 yılı için "En İyi Araştırma Ödülü"ne layık görüldü

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hekimler için burun ameliyatlarında önceliğin solum kalitesinin artırılması olduğunu, daha sonra estetik kaygıların geldiğini söyledi.

Burun ameliyatlarında hastanın ihtiyacına göre hekim tarafından yapılacak ameliyat tekniğinin belirlendiğini anlatan Konaş, bilim insanlarının hasta ve hekim açısından daha nitelikli sonuçların alınabilmesi amacıyla araştırmalar yaptığını aktardı.

Konaş, ciddi hasarın olduğu durumlarda burun kemiğindeki ağır sorunların çözümlenmeden ameliyatın tamamlanması halinde kemiğe ait problemler devam ettiğinden solunum sıkıntısı yaşanabildiği ve görsel olarak da istenilen estetik sonucun alınamadığı değerlendirmesinde bulundu.

"Operasyonlardan oldukça başarılı sonuçlar elde ettik" 

Ağır travmaya bağlı burun hasarlarında gerçekleştirilen ameliyatların zor olduğunu vurgulayan Konaş, bu gibi durumlarda kemikteki sorunun çözümlenebilmesi için ek işlemlere ihtiyaç duyulabildiğini aktardı. 

Konaş, bu gibi durumdaki hastalara yönelik uygulanan ameliyatlara ilişkin bir araştırma yaptıklarını ve sonuçların da yer aldığı bir bildiri hazırladıklarını dile getirerek, bunu uluslararası katılımlı kongrede sunduklarını söyledi.

Türk bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırmaya ilişkin sunumun çok ilgi gördüğünü ifade eden Konaş, "Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, burunlarında ağır problem olan hastalara yapılacak cerrahi uygulamalardan daha kaliteli sonuç elde etmek üzere bir dizi çalışma yaptık. Operasyonlardan oldukça başarılı sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Bildiride aktarılan yöntemde, hasarlı burunlarda kemikteki şekil bozukluklarını daha ideal şekilde çözümlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Konaş, "Uygulama, her hastaya değil hasarlı burun yapısına sahip olan kişilere gerçekleştirildi. Operasyonlar, iki ayrı ancak ardışık çalışmada yaklaşık 45 hastaya yapıldı ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Bu operasyonla, yapılan işlemlerin kalitesini artırmak için teknik uygulamalarda farklılığa gidildi ve kemik yapısında daha ideal sonuç elde edildi." bilgisini verdi. 

"Türk plastik cerrahları ve Türkiye için büyük bir gurur"

Prof. Dr. Konaş, "Yapılan operasyonlarda, sorunlu olan kemik farklı şekillerde kesilerek istenilen düz geometriye ulaşıldı. Operasyon sonrasında ise hem estetik açıdan daha iyi sonuç elde edilirken hem de arzu edilen solunum kalitesi elde edilebildi." dedi.  

Uluslararası katılımlı bilimsel kongrede de bu operasyonların ele alındığı sunum yapıldığını anlatan Konaş, "Türkiye olarak 2019 En İyi Araştırma Ödülü'nü aldık. Yaptığımız çalışma sonuçları değerli bulundu ve ödüllendirildi. Bu, Türk plastik cerrahları ve Türkiye için büyük bir gurur." diye konuştu.

AA

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