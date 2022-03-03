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03 Mart 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 09:00:00

Türk kahvesi kalbi koruyor

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Kahve tüketiminin kanser türleriyle olan ilişkisinin tıp dünyasındaki çalışmalara konu olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Genel olarak, Türk kahvesi olarak da bilinen kahvenin tüketimindeki bir porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gözlemlenmiştir" dedi.

Kahve tüketiminin kanser türleriyle olan ilişkisinin tıp dünyasındaki çalışmalara konu olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Genel olarak, Türk kahvesi olarak da bilinen kahvenin tüketimindeki bir porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gözlemlenmiştir" dedi. Düzenli kahve tüketiminin kalp damarlarında biriken kalsiyumu azalttığını söyleyen Diyetisyen Melisa Karataş, "Kalp damarlarında biriken kalsiyumu kahve tüketerek uzaklaştırabiliyoruz, bu durumda kalp krizi riskini azaltmış oluyoruz. Kahve tüketim sıklığı artan bireylerin iyi kolesterol değerinde anlamlı bir artış oluyor. Kronik hastalıklarla negatif ilişkili olduğu öne sürülen çay ve kahve tüketiminin yüksek vitamin ve polifenol içerikleri sayesinde kardiyovasküler hastalıklar üzerinde faydalı olduğu tespit edildi. Bu nedenle kardiyovasküler hastalıklar söz konusu olduğunda kahve tüketimini tavsiye edebiliyoruz. Kalp rahatsızlığı olan kişilerin kahve tüketimi konusunda diyetisyenlerine gerekli açıklamalarda bulunup, görüş almaları yerinde olacaktır" diye konuştu.

Etiketler : Türk kahvesi kalp krizi riskini azalTIYOR KALP kardiyovasküler hastalıklar
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