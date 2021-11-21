VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan barbarlığı böyle görüntülendi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
Müslüme'nin ölümünde dikkat çeken detaylar... Görgü tanıkları anlattı
Kabine yarın toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
Avrupa sınırında kriz büyüyor
82 yıllık hayal gerçek oluyor! Sona gelindi
PKK'nın planları bozuldu!
Türk bilim insanlarından müthiş başarı!
Bozguna uğrayınca geri adım attılar!
Korsan taksiye bindi ceza yedi
İstanbul'un tarihe tanıklık eden en yaşlı ağacı
Engelini dans ve okçulukla aştı
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması... İşte kapanan sınıf sayısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Milli Savaş Uçağı F-16 ve F-35'ten daha güçlü!
'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Başkan Erdoğan'ın "uçak gemisi" sözü komşuya dert oldu!
Ankara'dan AB'ye 10 maddelik çağrı!
Hamas liderinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
TURKOVAC için sayılı günler kaldı
Latin Amerika çıkarması
2 saat güldürdü
Reklam ilişkisi değil
Hayatımın kısa özeti
21 Kasım 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 12:00:00

Türk bilim insanlarından müthiş başarı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Bozkurt, ağız içinden alınan parçayı mesane boynuna naklederek geliştirdiği doku nakli yöntemiyle dünya tıp literatürüne girdi.

Doç. Dr. Bozkurt; prostat ameliyatı, sonda kullanımı, travma ya da düşme sonucu meydana gelen ve idrar yapma sırasında yanma, ağrı ve zorluğa yol açan üretra darlığının (idrar yolları darlığı) tedavisi için yöntem geliştirdi.

Ağız içinden aldığı parçayı mesane boynuna naklederek kanalın açılmasını sağlayan Bozkurt ve ekibi, 2 yılda 7 hastayı bu yöntemle ameliyat etti ve hepsinden de olumlu sonuç aldı.

Geliştirdiği tekniğe "Üretra Darlığında Doku Nakli Yöntemi" adını veren Bozkurt'un çalışması, uluslararası saygınlığa sahip "Urologia Internationalis" isimli dergide yayınlanarak dünyaya duyuruldu.

- OLUMLU SONUÇLAR ALINDI

Ozan Bozkurt, AA muhabirine, özellikle prostat ameliyatlarından sonra mesane boynu adı da verilen idrar kesesi boynu darlıkları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Darlık yaşanan bölgenin uzunluğuna göre ağız içinden doku aldıklarını ifade eden Bozkurt, yöntemi şöyle anlattı:

"Yanaktan aldığımız doku parçasını hastalıklı bölgeye naklediyoruz. Böylece dar segmenti genişletiyoruz. Doku nakli yöntemi aslında daha önce de uygulanıyordu. İdrar kanalı ön ve arka kısımdan oluşur ve ön kısım için nakil yapılıyordu. Biz bu yöntemi arka kısımda da uygulamak istedik. Uyguladığımız hastalardan olumlu sonuç alınca uygulamaya devam ettik."

Bozkurt, idrar yolları darlığının zaman zaman prostatla karıştırıldığına dikkati çekerek, doku nakli ile sorunun bir daha tekrarlanmamak üzere çözüldüğünü aktardı.

Vakaların üçte birinde hastalığın herhangi bir neden olmadan geliştiğine işaret eden Bozkurt, "İdrar yolları darlığı geliştiğinde hastaların yaşam kalitesi çok etkilenir. Sık tuvalete çıkma isteği ve yapamama, idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar yaşanır. Biz o bölgeye ağız içinden doku nakli yaparak sorunu çözüyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. Bozkurt, nakilden sonra hastanın 3-4 gün hastanede dinlendiğini ve daha sonra taburcu edildiğini belirtti.

Türk doktor olarak çalışmasının uluslararası düzeyde değer bulmasından mutlu olduğunu dile getiren Bozkurt, "Dünyada hangi yöntemler uygulanıyorsa Türkiye'de de uygulanıyor. Sağlık turizmi açısından bu gelişmeler büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların başarısını bundan sonra daha iyi göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Doç. Dr. Bozkurt Türk doktor prostat ameliyatı Üretra Darlığında Doku Nakli Yöntemi
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Heyecanlıyız mutluyuz

Heyecanlıyız mutluyuz
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf
Doğada olmak bize çok iyi geldi

Doğada olmak bize çok iyi geldi
35 kişiye birden benzemişim

35 kişiye birden benzemişim
Sahne benim vitrinim

Sahne benim vitrinim
Yeni şarkı hazırlığı

Yeni şarkı hazırlığı
Edis'in heykeli yapıldı

Edis'in heykeli yapıldı
Dijital ortam oyuncu için daha elverişli

Dijital ortam oyuncu için daha elverişli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER