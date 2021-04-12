Tükürük bezinde de taş oluşur

Hayati fonksiyonları bulunan tükürük bezleri enfeksiyon ve tükürük taşları oluşumu gibi hastalıklar görülebilir. Nadiren de apse tehlikesi oluşturabilir. Çoğunlukla sıvı kaybına yol açan hastalıklar ya da az su içmek gibi nedenlerle oluşan taşlar tükürük kanallarını tıkar ve akımını engeller. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Altın, "Yemek yerken ya da sonrasında çene altında, boyunda ağrı ve şişme hastalığın belirtilerindendir. Bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir" dedi. Altın, tükürük bezi taşı tedavisinin ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Tedavisi geciktirilen tükürük bezlerindeki taşlar büyümeye devam ediyor. Bu sebeple tedavi geciktirilmemeli. Tedavi yöntemi olarak ise dünya genelinde önerilen çok daha güvenli ve çok daha az riskli olan sialendoskopi yöntemini öneriyoruz" ifadesini kullandı.

