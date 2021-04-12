  • BIST
    1379.18
  • Dolar
    8,2164
  • Euro
    9,7642
  • Altın
    459,4170
İstanbul
3 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
Biden tarihe geçebilir
Ramazan'da hava nasıl olacak?
Yazıcıoğlu suikastında 'helikopteri düşüren jet operasyonu' iddiası
Teknoloji devinden 16 milyar dolarlık satın alma
Rusya'dan ABD'nin tehditlerine cevap
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Tükürük bezinde de taş oluşur
Gargara ile virüsün akciğere inişini durdurabiliriz
Ramazan'da sağlıklı uyku önerisi 2 saat erken yatın
Vitamin tabletleri böbreklere zarar verebilir
Mimiklerin azalması Parkinson habercisi
Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup
Bakan Soylu'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
'Paslaşmayan tecrübesiz golcüler gibi'
11 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitim
Emeklilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı!
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 09:30:00

Tükürük bezinde de taş oluşur

ABONE OL

Hayati fonksiyonları bulunan tükürük bezleri enfeksiyon ve tükürük taşları oluşumu gibi hastalıklar görülebilir. Nadiren de apse tehlikesi oluşturabilir.

Hayati fonksiyonları bulunan tükürük bezleri enfeksiyon ve tükürük taşları oluşumu gibi hastalıklar görülebilir. Nadiren de apse tehlikesi oluşturabilir. Çoğunlukla sıvı kaybına yol açan hastalıklar ya da az su içmek gibi nedenlerle oluşan taşlar tükürük kanallarını tıkar ve akımını engeller. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Altın, "Yemek yerken ya da sonrasında çene altında, boyunda ağrı ve şişme hastalığın belirtilerindendir. Bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir" dedi. Altın, tükürük bezi taşı tedavisinin ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Tedavisi geciktirilen tükürük bezlerindeki taşlar büyümeye devam ediyor. Bu sebeple tedavi geciktirilmemeli. Tedavi yöntemi olarak ise dünya genelinde önerilen çok daha güvenli ve çok daha az riskli olan sialendoskopi yöntemini öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Etiketler : Tükürük bezi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Altın tükürük bezleri enfeksiyon
Tek ilaç moral!

Tek ilaç moral!
Üçüncü çocuğu düşünmüyor

Üçüncü çocuğu düşünmüyor
Gururlandıran hikayeler

Gururlandıran hikayeler
Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu

Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu
Davalık eşiyle dijitale geliyor!

Davalık eşiyle dijitale geliyor!
4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'

4 yıl sonra ‘Gel de Sevme'
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
Beyaz Show geri dönüyor

Beyaz Show geri dönüyor
Virüsü yenip döneceğim

Virüsü yenip döneceğim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER