Travmatik olaylar psikolojik dayanıklılığı artırıyor

Uzmanlar, ruhsal yaralanma olarak da bilinen travmanın, örseleyici olaylar sonrasında meydana geldiğini, yaşanan travmatik olayların, kişilerin psikolojik dayanıklılığını artırdığını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Erkal Erzincan, insanların çoğunun yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir travmatik olay ile karşılaştığını ve hastalığın gelişmesinin yaşanan travmatik olaydan yıllar sonra bile olabileceğini ifade etti. Yoğun bir şekilde çaresizlik hissetme, dehşet ve utanma gibi duygulara yol açan travmatik olaylar, kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne de zarar verdiğini belirten Erzincan, "Travmatik olayların yaygın olmasına karşın her travmatik olay sonrasında 'Travma Sonrası Stres Bozukluğu' gelişmemektedir. Sanılanın aksine travmatik olay sonrasında en çok ortaya çıkan ruhsal bozukluk da Travma Sonrası Stres Bozukluğu değil, majör depresif bozukluktur ve yine sanılanın aksine travmatik olay karşısında en çok görülen durum ruhsal bir bozukluğun ortaya çıkması değil, psikolojik dayanıklılık ile sağlıklılığın devamıdır" dedi.

