Trafik kazalarını ev kazaları takip ediyor

Ev kazalarının en çok yaşlıları ve çocukları tehdit ettiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Özler, alınacak basit önlemlerle riski azaltmanın mümkün olabildiğini söyledi. Özellikle yaşlılar gece tuvalete sık kalktıkları için yeterli ışığın olmaması durumunda karanlıkta düşebiliyor. Bu nedenle, gece uyandıklarında yataktan hemen kalkmamaları uyarısında bulunan Prof. Dr. Turhan Özler, ayağa kalkmadan tansiyonlarını toparlamak ve baş dönmesi yaşamamak için bir dakika kadar yatakta oturmalarını önerdi. Bununla birlikte, banyo ve tuvalette alınabilecek küçük önlemlerle yaşlıların düşmelerini önlemenin mümkün olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Turhan Özler, “Kaymayan banyo halısı kullanmak, küvetin tabanına yine kaymayı önleyen bir paspas yerleştirmek, banyo küveti ya da klozetin yakınına sağlam bir tutunma demiri koymak yapılabileceklerden bazıları” şeklinde konuştu.