Ton balığı zeka seviyesini yükseltiyor

Çocukların eğitim döneminde ton balığı tüketimi önemli rol oynuyor. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, Omega 3 başta olmak üzere magnezyum, fosfor, demir, gibi minerallerle, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ton balığının, çocukların eğitim döneminde destekleyici rol üstlendiğini bildirdi. Düzenli olarak tüketilen ton balığının çocuklarda IQ seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığını aktaran Tozan, "Bu gerçek, farklı araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Ton balığının içindeki Omega-3, dopamin ve serotonini dengeliyor ve beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Omega 3, hafızayı güçlendirici etkiye sahip. Özellikle okul öncesi dönemden itibaren düzenli olarak tüketilen ton balığı, çocukların IQ seviyesinin yükselmesine destek olurken, sosyal ve kişisel becerileri geliştirebilme, kas ve kemik yapısını güçlendirme gibi etkilere sahip bir besin olma özelliği de taşıyor. Omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarını artıran ton balığı, göz sağlığı ve bağışıklığı güçlendirmede de önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

