VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağanak yağış uyarısı!
Türk savunma sanayii manşetlerde
İngiltere'den Türkiye kararı!
Afetzedelerin faturaları 3 ay ertelendi
Anne babalar dikkat: İnatçı ateş ve morluklar lenfoma belirtisi
Kanser vakalarının yarısını önlemek mümkün
Ton balığı zeka seviyesini yükseltiyor
Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanlığına atandı
Yurt dışına lahit satmak isteyen 2 kişi tutuklandı
Macron'dan 'Taliban' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
ABD'liler online veri güvenliğinden endişeli
ABD Kongresi tekrar demir çitle çevrildi
Bakan Kurum: İklim krizi tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir mesele değil
Türkiye'de 28 bin 118 yeni vaka
Yeni Ekonomi Paketi'nin ana başlıkları belli oldu
Marmaris'te orman yangını
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
"Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"
Türk jetleri yurda döndü
Testi yapılan füzelerde kullanılan teknik dünyada bir ilk
17 Eylül 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 07:30:00

Ton balığı zeka seviyesini yükseltiyor

ABONE OL

Çocukların eğitim döneminde ton balığı tüketimi önemli rol oynuyor. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, Omega 3 başta olmak üzere magnezyum, fosfor, demir, gibi minerallerle, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ton balığının, çocukların eğitim döneminde destekleyici rol üstlendiğini bildirdi.

Çocukların eğitim döneminde ton balığı tüketimi önemli rol oynuyor. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, Omega 3 başta olmak üzere magnezyum, fosfor, demir, gibi minerallerle, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ton balığının, çocukların eğitim döneminde destekleyici rol üstlendiğini bildirdi. Düzenli olarak tüketilen ton balığının çocuklarda IQ seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığını aktaran Tozan, "Bu gerçek, farklı araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Ton balığının içindeki Omega-3, dopamin ve serotonini dengeliyor ve beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Omega 3, hafızayı güçlendirici etkiye sahip. Özellikle okul öncesi dönemden itibaren düzenli olarak tüketilen ton balığı, çocukların IQ seviyesinin yükselmesine destek olurken, sosyal ve kişisel becerileri geliştirebilme, kas ve kemik yapısını güçlendirme gibi etkilere sahip bir besin olma özelliği de taşıyor. Omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarını artıran ton balığı, göz sağlığı ve bağışıklığı güçlendirmede de önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ton balığı zeka seviyesi Omega 3 IQ seviyesi
Bebek yükleniyor

Bebek yükleniyor
Nikahtan 3 yıl sonra düğün

Nikahtan 3 yıl sonra düğün
Güzelliğiyle büyüledi

Güzelliğiyle büyüledi
Nişan yüzüklerini çıkardılar

Nişan yüzüklerini çıkardılar
Sıla'nın konser maratonu

Sıla'nın konser maratonu
İrem'den Zeki Müren selamı

İrem'den Zeki Müren selamı
Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu

Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu
Toplantı günü

Toplantı günü
Zekeriyaköy'de aşk başkadır

Zekeriyaköy'de aşk başkadır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER