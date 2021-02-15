Titiz yaklaşımlar obsesif davranışları ortaya çıkarır

Uzmanlar, kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin, Kovid-19 salgını sürecinin olumsuz atmosferinden çıkması için ailelere sağlıklı iletişim kurma ve sosyalleşme tavsiyesinde bulundu. Özellikle sağlık gibi mesleki alanlarda çalışan ebeveynlerin, eve gelememesi nedeniyle çocuklarını görememe gibi sorunlarının ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Tuncay Ayas, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması, özellikle bu süreçte duygusal anlamda desteklenmesi açısından gösterecekleri tutum ve davranışların önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ayas, sürecin olumsuz etkilerinden birinin de çocukların korku ve kaygılarının artması olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Özellikle hijyen açısından sürekli ellerinin yıkanması gibi gösterilen aşırı titiz yaklaşımlar çocuklarda obsesif davranışların ortaya çıkmasında önemli bir faktör. Ailelerin, okullardaki maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda çok aşırı şekilde uyarılarda bulunması ciddi manada çocukların kaygılarının artması, okula gitme korkularının oluşmasına önemli derecede etki edebilir. Yine okullardan belli bir dönem uzak kalan öğrencilerin uyumla ilgili sıkıntıları ortaya çıkabilir. Özellikle okula yeni başlayanlarda daha fazla görülebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını desteklemesi ve uyum noktasında onlara yardımcı olması gerekir."

