Tiryakiler dikkat: Çayı ılık ve şekersiz için

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sübet Özerdem, “Şekerli çay metabolizma hastalıklarına meyili artırıyor. Ayrıca diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları gelişmesine neden oluyor. İyi bir antioksidan olan çayın şekersiz tüketimi vücudumuz için oldukça faydalı” dedi. Çayı şekerli içmeyi tercih edenlere uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Özerdem, “Şekerli çay diş yapısının bozulmasına neden oluyor ve orada enfeksiyonların kolayca yerleşmesine sebep oluyor. Çok tiryaki olan bir çay içicisinin günde en az 10-15 bardak çay içtiğini farz edersek, ortalama bir küp şekerin de 22 kilokaloriye yakın enerji verdiğini düşünürsek, bir çay içicisi sadece şekerle günlük bazal metabolizmasının 4’te 1’ini karşılamış oluyor. Bu birikim dolayısıyla vücutta ciddi hastalıklara meyil oluşuyor. İnsülün direnci, şekere yatkınlık gelişiyor. Bununla birlikte diyabet riskiyle beraber kalp damar hastalıkları beraberinde geliyor” dedi.

GIRTLAKTA TÜMÖRE SEBEP OLABİLİR

Doğru çay tüketimi hakkında açıklamalarda bulunan Özerdem, sözlerine şöyle devam etti: “Çok uzun süre demlenmiş çay içilmemeli. Çay çok sıcak da içilmemeli ve mümkünse 70 derecenin altında içilmeli ki gırtlakta tahrişlere ve tümörlere sebep olmasın. Çay şekerle birlikte içilmemeli çünkü içindeki şeker hem diş hastalıklarına hem de metabolizma hastalıklarına meyil artırıyor. Çay demir eksikliği yapabildiğinden, özellikle bitkisel demirin emilimini bozduğundan yemekten önce, hemen sonra ve beraber içilmemeli.”