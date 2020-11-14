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14 Kasım 2020 Cumartesi 14:21:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 14:27:00

Tiroidin en güvenilir çözümü cerrahide

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Uzmanlar, tiroid hastalıklarında en kesin çözümün cerrahi yöntem olduğunu belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Özdenkaya, “Eğer biyopside kanser hücresi belirlenirse ya da çok büyüyen nodül hastanın hem görüntü hem de nefes almasında sorun oluşturuyorsa ameliyat edebiliyoruz. Özellikle nodüllerde ortaya çıkan zehirli guatr hali varsa ki bunların tedavisi cerrahidir” dedi. Cerrahi yöntemin kesin sonuç verdiğini ancak söz konusu kanser olduğunda tekrarlama riski bulunduğuna işaret eden Dr. Özdenkaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Eğer pataloji temiz çıkmışsa, tiroid dokusunu tamamen ortadan kaldırdığımızda sorun bitiyor. Tekrarlama riski geride bıraktığınız dokunun büyüklüğü ile alakalı oluyor. Eskiden tiroidin tümünü almadığımız ameliyatlar yapıyorduk. O tiroid ameliyatlarından sonra tekrarlamalar olabiliyordu. Günümüzde ise ya iki taraflı total ameliyat yapıyoruz ya da bir tarafa hiç dokunmuyoruz öbür tarafın tamamını alıyoruz. Ancak patoloji sonucu kötü yani malign gelirse her zaman tekrarlama riski var. Çünkü kanserin biz odağını çıkarıyoruz. Ama etrafta önceden yerleşmiş hücreler varsa bizim hiçbir şekilde tespit etme şansımız yoksa zaman içerisinde onlar tekrar büyüyüp kendilerini görünür hale getirebilir. Böyle bir durumda tekrar ameliyat ihtimali gündeme gelebilir.” 

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