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26 Ocak 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 09:00:00

Tiroid ve diyabet, donuk omuzu tetikler

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Yakın zamanda omuz bölgesinde yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, diyabet, tiroid, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıklarında donuk omuz gelişme riski artar.

Yakın zamanda omuz bölgesinde yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, diyabet, tiroid, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıklarında donuk omuz gelişme riski artar. Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, donuk omuz olarak da bilinen adezif kapsülit'in, omuzda ciddi ağrı ve kısıtlılığa neden olabildiğini belirtti. Donuk omuzun çoğunlukla 40 ila 60 yaşları arası yetişkinlerde görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Özcan, şöyle devam etti: "Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Yakın zamanda omuz bölgesinde kırık, yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklarda donuk omuz sendromu gelişme riski artar. Yine felç geçiren hastalarda da kol ve omuz hareketliliği azalabileceğinden donuk omuz gelişebilmektedir. Donuk omuz tanısı hekim tarafından yapılan fizik muayene ve gerekli görülürse çeşitli tetkikler yardımıyla konulur."

Etiketler : Tiroid ve diyabet Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan parkinson
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