VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Yakalanan 16 Mossad ajanının hedefleri ortaya çıktı
Türkiye'de bulundu! Elmastan 10 bin kat daha değerli
DİMGEG geliyor!
Meteoroloji saat verip uyardı!
Putin'in gözlerinin içine bakarak tehdit etti
Peşmerge'yi vuruyorlar
ASELSAN'dan "satış" iddialarına yalanlama
Bildiğiniz tüm uçakları unutun!
Yardımcı arıyor!
Müzik şöleni
Çocuklar için deli oluyorum
Bağışıklığı zayıf olanlarda zatürre daha riskli
Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden 4 kat fazla
Soğuk algınlığında gereksiz antibiyotikten kaçının
08 Aralık 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 09:00:00

Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden 4 kat fazla

ABONE OL

Toplumda kadınlarda daha sık görülen tiroid kanserinin erken teşhisi tedavinin başarı şansını yükseltiyor.

Toplumda kadınlarda daha sık görülen tiroid kanserinin erken teşhisi tedavinin başarı şansını yükseltiyor. Ses kısıklığı, nefes almada zorluk ve yutma güçlüğü gibi belirtilerle şüphe uyandıran tiroid kanserinin en önemli risk faktörleri arasında ise aile öyküsü, boyun kısmına alınan radyasyon ve hücresel düzeyde mutasyonlar yer alıyor. Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, "Kelebek şeklinde olan ve boynun alt kısmında bulunan tiroid bezindeki normal tiroid hücrelerinin, anormal hücrelere dönüşüp kontrol dışı büyümeleri ile ortaya çıkan tümörlerine tiroid kanseri denilmektedir. Toplumda görülen tüm tiroid nodüllerinin yaklaşık yüzde 5'i tiroid kanserine dönüşürken, bu kanser kadınlarda erkeklerden 4 kat daha fazla görülmektedir" dedi.

BÜYÜME VE ŞİŞLİK HİSSİ OLUR

Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, "Boynun ön kısmında, tiroid bezinin olduğu bölgede meydana gelen büyüme ve şişlik hissi tiroid kanserinin en yaygın belirtisi olmaktadır. Bunun dışında bazı durumlarda yutkunma sırasında yaşanan takılma hissi, yutma güçlüğü, nefes almada zorluk, öksürük ve ses kısıklığı gibi bası bulguları da ortaya çıkmaktadır. Bazı vakalarda ise tiroid kanseri hiçbir belirti oluşturmadan doktorun elle muayenesi sırasında veya başka bir sebeple yapılan görüntüleme tetkikleri ile tesadüfen tespit edilebilmektedir" diye uyardı.

Etiketler : tiroid kanseri Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit kadın
Eşiyle hasret giderdi

Eşiyle hasret giderdi
Işıltılı Gülşen

Işıltılı Gülşen
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Ortak doğum günü kutlaması

Ortak doğum günü kutlaması
Yılbaşının kazananları

Yılbaşının kazananları
"Çok kıskancım!"

"Çok kıskancım!"
Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende

Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende
Ruhuna sinen ev arıyor

Ruhuna sinen ev arıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER