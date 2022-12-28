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28 Aralık 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 09:30:00

Tetik parmak kendini sabahları hissettirir

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Tetik parmak hastalığına karşı risk grubunu uyaran Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, "Özellikle sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdendir.

Tetik parmak hastalığına karşı risk grubunu uyaran Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, "Özellikle sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdendir. Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanlarda, parmaklarını uzun süre zorlayıcı şekilde kullanan müzisyenlik gibi meslek gruplarında ve kadınlarda daha sık görülür" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tetik parmak hastalarının çoğunun ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğine işaret ederek, şu şekilde devam etti: "Parmakları zorlayıcı hareketlerden uzak durulması, anti-inflamatuar ilaçların verilmesi, parmak atelleri kullanılması, parmak egzersizleri ve tendon sıkışma bölgesine lokal steroid enjeksiyonlar yapılması en sık uygulanan konservatif tedavi yöntemleridir. Konservatif tedaviden fayda görmeyen hastalara tendonun sıkışma bölgesinde, tendon kılıfının gevşetilmesi ve şikâyetlerin ortadan kaldırılması için cerrahi tedavi uygulanır."

Etiketler : Tetik parmak Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel inflamatuar ilaçları
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