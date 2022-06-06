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06 Haziran 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 09:30:00

Telefon ve tabletten yayılan ışık tehlikeli

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Cep telefonları, bilgisayarlar, laptoplar ve televizyonların yaydığı mavi ışık cilde zarar veriyor. Mavi ışığın, UV ışığına kıyasla daha uzun dalga boyu ve daha düşük enerjisi nedeniyle, ciltte daha derine nüfuz ettiği düşünülüyor.

Cep telefonları, bilgisayarlar, laptoplar ve televizyonların yaydığı mavi ışık cilde zarar veriyor. Mavi ışığın, UV ışığına kıyasla daha uzun dalga boyu ve daha düşük enerjisi nedeniyle, ciltte daha derine nüfuz ettiği düşünülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Menteşoğlu, "Cilt hücrelerinin ROS'a aşırı maruz kalmasının cilt bariyerine zarar verebileceğine değinerek, bu durumun aynı zamanda yaşlanmaya, lekelerin artışına ve cilt lekesine yol açabileceğini de belirtti. Dr. Menteşoğlu, "Mavi ışıkla oluşan oksidatif stresin, pigment üreten öncül hücrelere etki ederek ciltte leke artışına yol açtığı düşünülüyor. Bu konu hakkında çalışmalar henüz, sadece daha koyu cilt tipine sahip kişilerde, görünür ışığa maruziyete cildin leke artışıyla tepki verdiğini göstermiştir. Mavi ışığın, cilt hücrelerinde kolajeni bozduğu ve aynı zamanda yeni kolajen oluşumunu da bloke ederek cilt onarımını engellediği ve foto yaşlanmaya katkıda bulunduğu gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Telefon ve tabletten yayılan ışık tehlikeli ermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Menteşoğlu Cilt hücrelerinin ROS
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