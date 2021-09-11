Teknolojinin artırdığı hastalık: BOYUN DÜZLEŞMESİ

Hareketsiz yaşam tarzı ve gelişen teknoloji ile telefon ve bilgisayar başında fazla vakit geçirmek duruş bozukluğuna sebep olurken aynı zamanda boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıklarına da neden olabilir. Boyun düzleşmesinde en sık yaşanılan şikayet boyun ağrısıdır. Ağrı, farklı bölgelere yayılabilir ve tedavi edilmediği taktirde kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Molaali "Boyun düzleşmesi veya servikal kifoz; sağlıklı kişilerdeki omurganın boyun kısmındaki kavis olsan bölümün; çeşitli etkilerle düzleşmesi ve belirli şikayetlere yol açması durumudur. Sıklıkla boyun ağrısı şikayetleriyle kendini göstermektedir" dedi.



KEMİK ERİMESİ DE TETİKLER

"Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlarda görülen duruş ve postür bozukluklarında artışlar gözlenmektedir. Baş öne eğik çalışmak, uzun süre telefona bakmak ve çeşitli mesleki koşullar ile tekrarlanan hareketler boyun düzleşmesine neden olabilirken sırtta veya bel bölgesinde skolyoz varlığında omurganın dengesi değiştirmesi de boyun düzleşmesi nedenleri arasında yer alabilir" diyen Dr. Öğretim Üyesi Hasan Molaali sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamçı yaralanması dediğimiz genellikle trafik kazalarında boyun omurgasının ani ve hızlı bir şekilde öne ve arkaya gidip gelmesi sonucunda omurgayı saran kas, bağ dokusu, ligaman ve fasyanın hasarlanması sonucu boyun düzleşmesi görülebilir. Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir bu da boyun düzleşmesine neden olabilir. Yaşlılık nedeniyle disklerde oluşan dejenerasyon ya da osteoporozda (kemik erimesi). Omurgayı tutan bazı kanser türlerinde ve tüberküloz gibi bazı kronik enfeksiyonlarda da boyun düzleşmesi görülebilir."

BAŞ AĞRISI DA BELİRTİLERDEN BİRİ

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Molaali boyun düzleşmesinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık, dengesizlik, baş ağrısı, sırt ve omuz ağrısı. Şoku absorbe edecek kurvatur olmadığından omurga üzerine gelen darbeler daha ciddi yaralanmalara neden olabilir."

TANI NASIL KONULUR?

Boyun düzleşmesinin nedenleri çok farklı olduğundan doktorunuz önce tıbbi geçmişinizi alıp sizi muayene edecektir. Görüntüleme olarak boyun düzleşmesi tanısı için omurga grafisi yeterli olmaktadır, ancak doktorunuz gerek gördüğü taktirde manyetik rezonans görüntüleme ya da bilgisayarlı tomografi isteyebilir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Boyun düzleşmesinin tedavisi, neden olan duruma göre farklılık gösterir. Sağlıklı yaşam biçimi ve ideal kiloda olmak omurgadaki aşırı gerginliği azaltmada etkilidir. Günlük yaşamdaki ergonomik problemlerin çözümü problemi çözmede yardımcı olabilmektedir. Ağrı tedavisinde analjezik ve kas gevşetici ilaçlar verilebilir. Ciddi boyun ağrılarında ve boyun hareketlerinin zor yapılabildiği durumlarda bir süreliğine boyunluk kullanılabilir. Fizik tedavi ve egzersizler ile kayropraktik uygulamalar boyun düzleşmesinin tedavisinde oldukça etkili olmaktadır.

KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

Boynunuzu zorlayan aktivitelerden kaçının.

Sırt üstü veya yan yatmaya özen gösterin.

Omurganın eğriliğini destekleyecek yastıklar kullanın. Yan yatarken baş ile omuz arasındaki boşluğu dolduracak, dengeyi sağlayacak yastık tercih edin.

Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmayın.

Ergonomik çalışın, herhangi garip bir duruş pozisyonuna girmeden vücudunuzu germeden veya bükmeden çalışın.

Bilgisayar ekranınızın üst çizgisi göz hizasında veya birazcık altında olmasına dikkat edin.

Boyun için eklem hareket açıklığı egzersizleri ile güçlendirme ve germe egzersizleri yapın.