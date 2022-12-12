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12 Aralık 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 09:00:00

Teknoloji yalnızlığımızı hızlandırdı

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Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, bu yıl "Aile ve Yalnızlık" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu, bu yıl "Aile ve Yalnızlık" ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlığın aile üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. "Aileyi korumak ve aile değerlerini yaşatmamız gerekiyor" diyen Tarhan, "Aile değerlerine baktığımız zaman en önemli değerin paylaşımcılık olduğunu söyleyebiliriz. Rekabetçi aile ilişkisi değil tamamlayıcı aile ilişkisi olmalı. Modernizmin bize sunduğu aile ilişkisi rekabetçiliğe dayanıyor" dedi. 'Küresel olarak toplum nereye gidiyor?' diye araştırdıklarını, bulgularını yayınladıklarını ve sosyal politikaları belirleyenlerin dikkate alacaklarını umduklarını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çalışmalarda teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığını ama yalnızlığı hızlandırdığını gördük. Amerika'da yapılan başka bir araştırmada 6., 9. ve 12. sınıf öğrenciler arasında yüz yüze görüşme oranları takip edilmiş. 1980'den 2015'e kadarki dönemde 'her gün yüz yüze görüşüyoruz' diyen genç oranı yıllar geçtikçe yüzde 30'ların altına düşmüş. Günümüzde artık sosyallik yok. Sadece belli konularda sosyallik adı altında görüşme var. Kimlik değiştirerek değişik isimlerle güvenli olmayan ilişki söz konusu" diye konuştu.

Etiketler : Teknoloji Üsküdar Üniversitesi Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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