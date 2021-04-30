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30 Nisan 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 09:00:00

Teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni

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Uzmanlar, ekran bağımlılığını; televizyon, tablet, cep telefonu gibi sürekli ekrana bakma gerektiren cihazları uzun süre kullanmak ve ihtiyaç olmadığı halde bu ekranları kullanmadan duramama hali olarak tanımladı.

Uzmanlar, ekran bağımlılığını; televizyon, tablet, cep telefonu gibi sürekli ekrana bakma gerektiren cihazları uzun süre kullanmak ve ihtiyaç olmadığı halde bu ekranları kullanmadan duramama hali olarak tanımladı. İnternette geçirilen sürenin kontrol edilmemesi ve internetten uzak kalındığında ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkları teknoloji bağımlılığı olarak tanımlayan Psikolog Yağmur Bedir, "Ailelerin çocuklarının gelişimini desteklemek için teknoloji kullanımını çocuğun yaşına göre içerik ve süre bakımlarından denetlemeleri gerekmektedir" diye konuştu. Pandemi nedeniyle artan teknoloji bağımlılığının çocuklarda depresyon, uyku bozuklukları, saldırganlık, sosyal kaygı, dikkat eksikliği ve takıntı gibi psikolojik sorunlara yol açtığını vurgulayan Psikolog Yağmur Bedir, "Ebeveynler '3-6-9-12' kuralıyla çocuklarının ekran bağımlılığına karşı önlem alabilir. Başarıya ulaşmak için, 3 yaş öncesinde çocuk ekrana maruz kalmamalı. 6 yaşa kadar çocuğun kendine ait bir elektronik cihazı olmamalı. 9- 12 yaşları arasında çocuklar internete girerken ebeveynleri kontrol etmeli. 12 yaşından önce sosyal medya hesabı kullanmamalıdır" dedi.

Etiketler : Teknoloji bağımlılığı DEPRESYON sosyal medya Psikolog Yağmur Bedir
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