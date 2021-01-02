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02 Ocak 2021 Cumartesi 01:36:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 14:52:00

Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor

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Türkiye'de Faz-3 çalışmaları kapsamında 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaş üzerinde uygulanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının ikinci dozu, geçen günlerde Diyarbakır'da da yapılmaya başlandı.

İlk aşıdan sonra koronavirüse yakalanma oranı ve aşının koruyuculuğuyla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşılama öncesi gönüllüler üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Çelen, "Aşının koruyuculuk oranı yüzde 94'lerde. Aşının ne zamandan sonra korumaya başladığı ile ilgili birkaç tane olgu var. Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki aşımızı yapalım" dedi. 

Etiketler : sinovac aşı koronavirüs
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