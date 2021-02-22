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22 Şubat 2021 Pazartesi 09:17:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 09:20:00

Tedbirler gribal enfeksiyonları azalttı

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Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler solunum yolu enfeksiyonlarını azalttı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler solunum yolu enfeksiyonlarını azalttı. Doç. Dr. Jülide Ergil, "Önceden başvuran 100 hastamızdan 20'si grip ya da gribin getirdiği komplikasyonlara bağlı yoğun bakımlara yatardı. Ama şimdi bu sayı 1 ya da 2'dir. İnsanların maske kullanması, sosyal mesafeye uyması, okulların kapanması, kalabalık alanlara girmemek, kişisel hijyene dikkat etmek gibi önlemleri biz Covid-19'tan korunmak için aldık; fakat bunların da aslında mevsimsel grip gibi vakaları da çok azalttığını gördük" dedi. Ergil "Ben bundan sonra grip olan insanların maskesiz gezmeyeceğini düşünüyorum. Yani toplumsal bir takım kurallarımızın da değişeceğini öngörüyorum" diye konuştu.

Ergil, domuz gribi salgınında gribal enfeksiyonların ciddi şekilde var olduğunu; fakat bu salgında maske ve tedbirlerin gribal enfeksiyonları ciddi şekilde azalttığını ifade ederek, "Normalde biz bu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarıyla grip poliklinikleri açardık. Hatta domuz gribi döneminde acilden gelen hastalarımıza sahip çıkabilmek için biz gece vardiyaları koyduk. Ama bu salgında gördük ki hiç bunlara ihtiyaç olmadığı gibi bu türden grip hastaları da ortaya çıkıp bu polikliniklerimize başvurmaz oldular. Dünya rakamları da bu şekilde; Avrupa'nın, Güney Amerika'nın gribe bağlı yatışlarda, başvurularda rakamları açıklandı. Yüzde 60 ila 98 arasında azalmalar var. Kliniklerde bizim gördüğümüz ise örnek vermek gerekirse önceden başvuran 100 hastamızdan 20'si grip ya da gribin getirdiği komplikasyonlara bağlı yoğun bakımlara yatardı. Ama şimdi bu sayı 1 ya da 2'dir. Yani o kadar az sayıda yatışımız var" diye konuştu.

'TOPLUMSAL KURALLARIMIZ DEĞİŞECEK'

Ergil, bundan sonra toplum olarak belli başlı alışkanlıkları değiştirmek gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle ben bundan sonra şunu öngörüyorum ki bir defa grip olan insanların maskesiz gezmeyeceğini düşünüyorum. Yani toplumsal bir takım kurallarımızın da değişeceğini öngörüyorum. Mesela hastanelerimizde artık pandemi bitse dahi normal vatandaşımızın, yatan hastaların ya da polikliniğe gelenlerin zaman içerisinde maskesiz alınmayacağını düşünüyorum. Bizler de normalde ameliyathaneler, yoğun bakımlar dışında ya da hasta ile yakın temas dışında hastamızı maskemizle muayene etmezdik. Sanıyorum bundan sonra bizler de bunları daha sık kullanır hale geleceğiz" dedi.

Etiketler : koronavirüs tedbir gribal enfeksiyonlar
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