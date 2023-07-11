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11 Temmuz 2023 Salı 07:24:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 07:24:00

Tedavi edilmeyen varikosel kısırlığa neden olabilir

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Varikoselin kısırlığa yol açabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, "Varikosel nedeniyle kirli kan ters akımla testise geri dönmekte, testisler bir nevi kirli kanla da beslenmektedir.

Varikoselin kısırlığa yol açabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, "Varikosel nedeniyle kirli kan ters akımla testise geri dönmekte, testisler bir nevi kirli kanla da beslenmektedir. Bunun sonucunda, varikosel sperm sayısında azalma, hareket bozukluğu, fonksiyon kaybı ve sonuçta dölleme yeteneğinde azalma ile kısırlığa yol açabilir' dedi. Tedavisinden önce sperm analizi ve gerçekten sorun bulunuyorsa ameliyat önerilir. Yalnızca ağrı için ameliyat olunmamalıdır. Cerrahi için günümüzde en ideal yöntem mikrocerrahi varikoselektomi yöntemidir. Uzmanlık ve deneyim gerektiren bu yöntem yüksek başarıya sahiptir" dedi.

Etiketler : Tedavi edilmeyen varikosel Varikosel Op. Dr. Mehmet Taşkıran
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