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22 Nisan 2023 Cumartesi 07:11:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 07:11:00

Tatlının yanında ayran ya da süt için

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çalışılmaması gerektiğini belirterek, "Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tatlıları tek başına tüketmek yerine yanında mutlaka ayran ya da süt gibi dengeleyici bir protein içmeliyiz. Bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda daha dikkatli davranılmalı." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar bayramda tatlı yerken sağlık için günde bir porsiyonu geçmemeye çalışılmaması gerektiğini belirterek, "Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tatlıları tek başına tüketmek yerine yanında mutlaka ayran ya da süt gibi dengeleyici bir protein içmeliyiz. Bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda daha dikkatli davranılmalı." ifadelerini kullandı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu, "Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tatlıları tek başına tüketmek yerine yanında mutlaka ayran ya da süt gibi dengeleyici bir protein içmeliyiz. Bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda daha dikkatli davranılmalı. Örneğin, böbrek hastalığınız varsa daha tuzsuz besinler tüketmeli, potasyum kısıtlamanız varsa kuru yemişlerden uzak durmalısınız. Bayram boyunca diyetinizin içerisindeki önemli noktaları aksatmadan devam edebilirsiniz." önerisinde bulundu.

Etiketler : Tatlı ayran süt Diyabet
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