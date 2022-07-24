Tatiliniz yaz ishali ile zehir olmasın

Küçük çocuklarda görülen yaz ishallerinin, doğru tedavi yapılmadığında can kaybına bile neden olabileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, "6-12 ay arasında en sık olmak üzere 0-5 yaş arası çocuklarda görülen yaz ishali mutlaka kontrol altına alınmalı. Çocuklarda ishalin yanı sıra ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı, halsizlik görülüyor. Çocuklardaki yaz ishali genellikle 3-7 gün içerisinde son buluyor" dedi. Yaz döneminde sıkça rastladığımız yaz ishalinin havuz ve deniz suyunun yutulması, gıdaların kirli suyla yıkanması ya da sıcakta bekleyip bozulan gıdalar sebebiyle görüldüğünün altını çizen Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, "Öncelikle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin takviyesi için ağızdan ve gerekli durumlarda damardan sıvı tedavisi gerekiyor. Özellikle kusması da olan hastalarda ağızdan verilen sıvı kaybı karşılanamayacağı için mutlaka damardan sıvı vermek çok önemlidir. Mikrobik ishallerde dışkı incelemesi sonuçlarına göre bakteriyel nedenler düşünülüyorsa, uygun antibiyotik tedavisi yapılır. Genelde viral enfeksiyonlarda sıvı replasmanı, mide koruyucu ilaçlar, bağırsak florasını düzelten uygun probiyotiğin kullanımı yeterli olmaktadır" diye konuştu.



İshal diyeti uygulanmalı

İshal sürecinde ağır ve yağlı yiyecekler yenmemesi, yine bağırsak hareketlerini arttıran gıdalardan kaçınılması gerektiğini işaret eden Uzm. Dr. Akyol, "En önemlisi, kesinlikle çocuklarda ishal diyeti uygulanmalıdır. Öğünlerde ayran, pirinç suyu, havuç suyu, çorbalar tercih edilebilir. Mutlaka pirinç, patates, beyaz peynir, yoğurt, ekmek, mercimek, tarhana çorbası, haşlanmış et, tavuk, balık, haşlanmış yumurta gibi enerjiden zengin, protein de içeren, posasız, yumuşak besinler verilmeli" ifadelerini kullandı.