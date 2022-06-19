Tatili çocuğun kişisel gelişimi için fırsata çevirin

Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, öğrenmenin sadece okulda okuma ve yazma şeklinde değil aynı zamanda sokakta, arkadaşlar arasında veya evde de gerçekleştiğini belirterek, ailelerin yaz tatilini çocuklarının kişisel gelişimi için fırsata çevirebileceklerini söyledi. Karaçiçek, "Çocukların yaşamı keşfetmesinin en pratik yolu oyun oynamaktan geçer. Onlar bu sayede yaşamı keşfederlerken sorunlarını da oyunlar ile ifade ederler ve baş etme yollarını da yine bu şekilde bulurlar. Bu nedenle çocukların sizinle beraber oyun oynamalarına zaman ayrın, akranlarıyla birlikte oyun ortamlarında bulunmalarını sağlayın ve duygularının ifadesini kolaylaştıracak hamur, boya tarzı malzemeler edinmelerine yardımcı olun" dedi. Karaçiçek, "Tatilde kurulan arkadaşlıklar, çocukların bağlanma ve duygusal güvenlik gereksinimlerini karşılayarak onların sosyal yalıtım eğilimlerini azaltır. Ayrıca sosyal ve duygusal gelişimin, çocukların benlik saygısını arttırmanın yanı sıra problemlerle başa çıkma becerilerini geliştireceğini de unutmayın" diye konuştu.

