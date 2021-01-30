Tatilde ödevlere ara vermeli

Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocukların ödev temposu olmaksızın keyifli bir tatil geçirmesi gerektiğini vurgulayarak “Gönlümüzden geçen aşılama sürecinin başarıyla sonuçlanması ve normal hayatımıza bir an önce dönmemiz. Yine de önlemlerin devam edeceği düşüncesi ile ailelere bazı tavsiyelerde bulunabiliriz” dedi. Anne babaların çocuklarıyla sağlıklı bir bağ kurabilmelerinin önemine değinen Prof. Dr. Nilgün Sarp, “Çocuğa şefkatle yaklaşmak, onun nasıl hissettiğini tanımlamasına izin vermek ‘bu süreç sana kendini üzgün hissettiriyor, biliyorum, zorlu bir süreç ancak seni anlıyorum, yanındayım’ şeklinde yaklaşmak çocuğun kendini değerli hissetmesi, güven duygusunun pekişmesini sağlayacaktır. Çocuğu aktif bir şekilde dinlemek, anlamak, göz teması kurmak çocuklarla sağlıklı bağ kurma konusunda anne babalara fayda sağlar. Kaliteli vakit geçirilmesi ve etkili iletişim kurulması çocuğun pandemi sürecindeki duygu durumlarını anlamlandırmasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.