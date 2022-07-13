Tatilde kilo almamak için 5 öneri

Birçok insan tatilden evine kilo alarak dönüyor. Tatilde yapılan bazı hataların rutin beslenme düzenini bozduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, tatilde yeme-içmeyi abartmayıp eve kilo alarak dönmemenin 5 yolunu açıkladı.

Açık büfede küçük tabak seçin

Özellikle her şey dahil konsepti sunan otellerde karşımıza çıkan açık büfe kişilerin en çok zorlandığı noktalardan biri. Sabah kahvaltılarında bulunan poğaça, açma, börek, gözleme ve kızartmalar hem sağlıksız hem de kalori alımını artırıyor. Açık büfeden yemek seçerken tokluk hissiyatına yardımcı olmak için küçük tabaklar seçmeye de özen gösterin.

Atıştırma saatinde meyve veya kuruyemiş tercih edin

Otel konseptinde snack bar olarak geçen bizim kültürümüz de ise akşam üstü çayına denk gelen mini atıştırmalık saatidir. Burada daha çok kek, kurabiye, tatlı çeşitleri gibi şeker oranı yüksek besinler bulunuyor. Mümkün olduğunca burada daha sağlıklı olabilecek taze ya da kuru meyve ile kuruyemiş tercih edilmeli. Atıştırmalık saati yok ise çok aç kalmamanızı önlemek adına plaj çantanızda tam tahıllı sandviç, meyve, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurabilirsiniz.

Öğünlerinizi planlayın

Eğer kilo verme ya da koruma sürecindeyseniz beslenme uzmanınızın verdiği programa bağlı kalmaya çalışın ve önerileri mutlaka dikkate alın. Kızartma, hamur işleri ve şekerli gıdalardan, asitli içeceklerden uzak durun. Yumurta, peynir gibi protein açısından ve zeytin, ceviz, fındık gibi sağlıklı yağlardan zengin bir kahvaltı ile güne başlayıp zeytinyağlı bir öğle öğün planlanabilir. Meyve-kuruyemişten oluşan minik bir ara öğün sonrası akşam yemeğinde ise mutlaka ızgara, buğulama, haşlama, fırın gibi et-tavuk-balık gibi bir protein kaynağı ve yanında bulgur, karabuğday, tam tahıllı ürünler tüketilmeli.

Su tüketimini atlamayın

Ödem oluşumunu önlemek için su tüketimi artırılmalı. Sağlıklı içecek olarak maden suyu, ayran, şekersiz soğuk kahve ve ara öğün olarak tüketilebilecek meyveli-yulaflı smoothieler tercih edilebilir.

Fiziksel aktiviteyi arttırın

Tatildeyken kişilerin günlük aktivitesi azalıyor. Deniz ya da havuz bulunmasına rağmen çoğunlukla kişiler günlerini sahil kenarında oturarak, şezlonglarda güneşlenerek geçiriyor. Aktiviteyi arttırmak adına yürüyüş yapmalı varsa konaklama yerinde bulunan spor salonları kullanmalı, sahil voleybolu, sörf veya su sporları gibi aktivitelere katılabilirsiniz.