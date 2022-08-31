Tatil sonrası hortlayan sorun: KABIZLIK

Günlük rutindeki küçük değişiklikler, evden uzakta kalmak, aktivite değişiklikleri, stres gibi faktörler kabızlığın nedenleri arasında yer alıyor. Çocuklarda tatil sonrası kabızlık sorunu artarken bu bazen bir hastalığın ilk ve tek belirtisi de olabiliyor.



Ek gıdaya geçiş, çocukların okula başlama süreci, tuvalet eğitimi süreci, işlenmiş gıda tüketiminin artması gibi faktörler çocuklarda kabızlığa neden olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Harputluoğlu, ortaya çıktığında hem çocuğun hem de ailenin yaşamını oldukça zorlayan çocuklarda kabızlık şikayeti ile ilgili ailelere yol gösterecek önemli açıklamalarda bulundu. Çocuğunuzun beslenme alışkanlığındaki lifli gıdaların miktarını kontrol ediyor musunuz? Endüstriyel beslenme ile birlikte lifsiz içeriklerin artması, lifli gıdaların azalması, tatil döneminde çocuğun kısa süreli de olsa evinden uzak kalması gibi faktörler çocuklarda kabızlık şikayetinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle son aylarda önemli oranda artış gösteren ve ailelerin polikliniklere sık sık başvuru nedeni olan kabızlık şikayeti ile ilgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Harputluoğlu, bu artışın nedenlerini şu şekilde açıkladı;

LİF AÇISINDAN ZENGİN BESLENMELİ

"Polikliniğimize kabızlık şikayetiyle başvuran ailelerin oranı yüzde 3 seviyesindedir. Günlük rutindeki küçük değişiklikler, evden uzakta kalmak, aktivite değişiklikleri, stres gibi faktörler kabızlığın nedenleri arasında yer alırken özellikle yanlış beslenme düzenine sahip çocuklar kabızlık şikayetini daha sık yaşayabilmektedir. Ailelerin çocukların beslenme sürecindeki en önemli hatalarından biri hamur işleri, şekerli kurabiyeler, çörekler gibi gıdaların çocukların beslenme alışkanlıklarına dahil etmeleridir. Ev yapımı olduğu için zararlı olmadığı düşünülen bu gıdalar ve çocukların çok sevdiği makarna, pilav gibi besinler lif açısından zengin değildir. Çocukların sık sık bu gıdaları tüketmesi ise kronik kabıza dahi sebep olabilir."

AİLELER BU DURUMU İHMAL ETMEMELİ

Kabızlığı olan çocuklarda ortalama yüzde 5 oranında altta yatan bir hastalık olabileceğini belirten Uzm. Dr. Filiz Harputluoğlu, ailelere kabızlık şikayetini göz ardı etmemeleri öneriyor. Harputluoğlu, "Kabızlık, altta yatan hastalığın ilk ve tek habercisi olabilir. Bu nedenle gözden bir hastalık durumunun kaçmaması için, kabızlığı olan her çocuğun çocuk doktoru tarafından görülmesi önemlidir. Özellikle çocuklarda uzun süreli görülen kabızlık, bir tanıdan ziyade hastalık belirtisi olabilir" dedi.

TUVALET ALIŞKANLIĞINA DİKKAT EDİN

Bağırsak düzenlerinin yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da değişiklik gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Filiz Harputluoğlu, ailelerin çocuğun tuvalet saatine, gitme sıklığına dikkat etmeleri gerektiğini, bu düzende belirgin bir değişiklik olduğu takdirde bu değişikliğin sebebinin ne olduğunu öğrenmelerini tavsiye ediyor. Harputluoğlu, "Çocuğunuz normalden daha az tuvalete gidiyorsa, karnında şişlik hissediyorsa, tuvaletini yaparken zorlanıyorsa, sık sık idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsa, aniden başlayan iştahsızlığı varsa, tuvaletini yaparken az dahi olsa kan gelmişse kabızlıktan şüphelenebilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN ÖNERİLER

Kabızlığı olan çocuklarda ailenin yapacağı en önemli uygulamanın beslenmenin düzenlenmesi olduğunu belirten Uzm. Dr. Filiz Harputluoğlu, çocuklarda süt ve süt ürünleri tüketiminin de sınırlı olması gerektiğini belirtiyor. Harputluoğlu, çocuğun iyi bağırsak hareketleri geliştirmesine yardımcı olması için ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

- Çocukların aldıkları gıdalarda lifsiz gıdaların azaltılıp, lifli gıdaların artırılması önemlidir.

- Makarna, pilav, kurabiye, börek, çörek gibi besinler, paketli gıdalar ve gazlı içeceklerin çocuğun diyetinden mümkün olduğunca çıkartılması gerekmektedir.

- Yeşil yapraklı sebzeler, taze fasulye, pazı, ıspanak, marul, bezelye, bamya, barbunya, enginar gibi lifli sebzelerin ve armut, mürdüm eriği, kayısı gibi lifli meyvelerin çocuğun diyetinde bolca yer alması önemlidir.

İKİ BARDAKTAN FAZLA SÜT ZARARLI

- Çocuklar su içmesi için teşvik edilmelidir.

- Özellikle 1 yaşından sonra bir gün içerisinde alacağı süt ve süt ürününün 400 mililitreyi yani 2 su bardağını geçmemesine dikkat edilmelidir.

- Kabızlık şikayeti yaşayan çocukların sıcak su oturma banyosunu günde 2-3 kez, ortalama 10-15 gün yapılmasını da mutlaka öneriyoruz.

- Çocuğun bir tuvalet rutini oluşturmasına yardımcı olmak da ailelere tavsiyemizdir.