Tatil dönüşü öğün atlamak fazla kilo sebebi

Tatil dönemi sonrasında beslenme düzeninin nasıl dengelenebileceği konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Sena Genç, "Öğün atlamamaya özen gösterin. Öğün atlarsanız, bir sonraki öğünde aşırı kalori alımına sebep olabilirsiniz" dedi. Dyt. Genç, "Sağlıklı beslenme, sizi kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi birçok kronik bulaşıcı olmayan hastalığa karşı korur" diye konuştu.

KAHVALTI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Tatil döneminde yapılan beslenme hatalarına değinen Dyt. Genç, "Kahvaltının atlanması bir sonraki öğünde aşırı yemeye sebep olacağı için kolayca kontrolden çıkarak bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar şişkinlik, gaz, mide bulantısı, halsizlik ve istenmeyen kilo alımıdır. Tatilde sağlıksız beslenmeyi çok kaçıran kişilerin daha sonra haftanın geri kalanını da 'zaten tatildeyim bir kere kaçtı, tatil bitene kadar böyle devam edeyim' diyerek sağlıksız beslenmeyi alışkanlık haline getirebilirler. Ya hep ya hiç zihniyetinin sorunu, irade gücümüzü doğal olarak test eden, gerçekçi olmayan, kendi kendine dayatılan kuralların eşlik etmesidir. Bu kurallar çiğnendiğinde, bunun için kendimizi suçlu hissederiz ve sağlıksız beslenme zihniyetine geri döneriz. Ve böylece döngü tekrar eder" şeklinde konuştu.

DÜZENLİ EGZERSİZ TERCİH EDİLEBİLİR

Tatil mevsiminin, normal sağlıklı alışkanlıklarımızın tamamen göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmediğini söyleyen Dyt. Genç, "Düzenli egzersiz, ruh halimizi ve genel refah duygumuzu artırmaya yardımcı olabilecek iyi hissettiren beyin kimyasallarının salınmasını teşvik ederek, normal rutinlerimiz bozulduğunda zihinsel sağlığımızı yolunda tutmamıza yardımcı olabilir" dedi.

SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Tatil döneminde ya da sonrasında beslenme düzenin nasıl dengelenebileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, şu bilgileri paylaştı:

"Öğün atlamamaya özen gösterin. Öğün atlayarak bir sonraki öğünde aşırı kalori alımına sebep olabilirsiniz. Bu yüzden öğün atlamadan bir denge oluşturmanız gerekmektedir. Sevdiğiniz yiyeceklerin keyfini çıkarın. Sevdiğiniz bir yiyeceği tüketirken bunu aslında yememeniz gerektiğini düşünmek sonrasında sizi 'Zaten bir kere yedim bozuldu, hep böyle devam edeyim' psikolojisine sürükleyebilir. Bu yüzden yediğinizin tadını çıkarın ve bir sonraki öğününüzde denge oluşturun. Bol bol su tüketin, vücudun su seviyesini korumak ve metabolizmanızın çalışması için mutlaka su tüketimini eksik etmeyin."

DETOKS SULARI İÇİLEBİLİR

Detoks sularının tercih edilip edilmemesi hakkında bilgi veren Dyt. Genç, "Vücudumuzun asıl detoks mekanizması karaciğerdir. Karaciğer, içtiğimiz sudan tükettiğimiz besinlere ve soluduğumuz havadan kaynaklı toksinlerin vücudumuzdan temizlenmesini sağlayan organdır. Detoks suları, motivasyonunuzu artırıyorsa ve sizi su içmeye teşvik ediyorsa tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

YEŞİL ÇAY KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Fazla kilolarımızdan kurtulmamız için tüketebileceğimiz besinlerden bahseden Dyt. Genç, "Hiçbir besin tek başına bu mucizeyi gerçekleştiremez, yeterli ve dengeli beslenmenin yanında metabolizmayı çalıştıran ve ödem atmaya destek olan besinlerle süreç hızlanabilir. Örneğin; yeşil çay, kiraz sapı çayı, ananas, maydanoz gibi besinlerin desteğini alabiliriz" açıklamasında bulundu.