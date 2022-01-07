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07 Ocak 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 07:30:00

Taş düşürmenin formülü Aslandişi çayı içmek

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Halk arasında karahindiba bitkisi olarak da bilinen aslandişi bitkisi sağlıklı bir idrar söktürücüdür. Vücutta tutulan fazla suyun dışarı atılmasına yardım eder ve böylece şişkinlik ve tartıda fazla görünme gibi sorunları ortadan kaldırır.

Halk arasında karahindiba bitkisi olarak da bilinen aslandişi bitkisi sağlıklı bir idrar söktürücüdür. Vücutta tutulan fazla suyun dışarı atılmasına yardım eder ve böylece şişkinlik ve tartıda fazla görünme gibi sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca, böbreklerimizin taş ve kumlardan temizlenmesinde önemli rol oynar. Eğer herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, çayını içerek ilacın böbreklerinize vereceği zararı en aza indirebilirsiniz. Karaciğer tarafından yönetilen hormonlardan biri de iştahı belirleyen leptin ve grehlin hormonlarıdır. Aslandişi çayı içerek bu hormonların daha sağlıklı düzeyde salgılanmasına yardım edebilir ve kendinizi daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Özellikle, gece yeme isteği olan kişilerin akşam yemeğinden bir saat sonra Karahindiba çayı içmesi, iştahın yok olmasını sağlayacaktır.

ŞEKER EKLEMEYİN

Bir su bardağı kaynamış bir dakika beklemiş suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar aslandişi ekleyip karıştırın. Demlenmesi için üç-dört dakika bekletin ve süzerek için. Eğer tadı size acı gelirse, birkaç tane karanfil veya bir çayı kaşığı hibiskus çayı ekleyerek tadını güzelleştirebilirsiniz. Ancak, şeker veya bal eklemeyin. Çayı sabah aç karna içebilirsiniz ancak içtikten sonraki 10 dakika içerisinde kahvaltı yapmaya dikkat edin. Günde bir bardaktan fazla içmeyin.

Etiketler : Aslandişi çayı içmek Karaciğer idrar söktürücü Taş düşürmenin formülü
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