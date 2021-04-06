Tablet ve telefonlar yüzünden Çocuklarda göz kayması arttı
Koronavirüs döneminde değişen yaşam şekliyle birlikte çocukların çok fazla telefon ve tablet bilgisayar başında zaman geçirmeye başladığını söyleyen Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, "Bu durum çocuklarda, herhangi bir genetik yatkınlık veya bir göz bozukluğu olmamasına rağmen göz kaymalarında artışlara neden oldu" dedi.
Doğu, "Çünkü göz kasları aşırı yoruldu. Aşırı yorulan göz kaslarının beyin ve sinir sistemi ilişkisi zayıfladı. Bu durumdan dolayı yeni tür bir göz kayması ortaya çıktı. Bu tür kaymaların tedavisi çok zor. Bildiğimiz göz kapaması ya da gözlük tedavileri fayda göstermiyor. Çocuklarınızı elinizden geldiği kadar tablet ve telefondan uzak tutun. Online dersin dışında çocuklarınıza daha az teknolojik aletleri verin" diye uyardı.