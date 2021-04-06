Tablet ve telefonlar yüzünden Çocuklarda göz kayması arttı

Doğu, "Çünkü göz kasları aşırı yoruldu. Aşırı yorulan göz kaslarının beyin ve sinir sistemi ilişkisi zayıfladı. Bu durumdan dolayı yeni tür bir göz kayması ortaya çıktı. Bu tür kaymaların tedavisi çok zor. Bildiğimiz göz kapaması ya da gözlük tedavileri fayda göstermiyor. Çocuklarınızı elinizden geldiği kadar tablet ve telefondan uzak tutun. Online dersin dışında çocuklarınıza daha az teknolojik aletleri verin" diye uyardı.

