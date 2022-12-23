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Suyu yeterince ve zamanında içmeliyiz. Günde iki litre tezi çürütüldü
23 Aralık 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 07:30:00

Suyu yeterince ve zamanında içmeliyiz. Günde iki litre tezi çürütüldü

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Prof. Dr. Vefik Arıca, yapılan son araştırmalarda günde en az 2 litre su içilmesi gerektiği tezinin çürütüldüğünü belirtilerek, "Suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz" dedi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, yapılan son araştırmalarda günde en az 2 litre su içilmesi gerektiği tezinin çürütüldüğünü belirtilerek, "Suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz" dedi. Prof. Dr. Arıca, özellikle çocuklarda ve erişkinlerde suyun faydalarının çok iyi bilindiğini söyledi. Suyun faydalı olduğu kadar fazlasının da tıbben zararlı olduğuna dikkati çeken Arıca, "En son çıkan yayınlara göre 26 farklı ülkeden 5 binden fazla kişi üzerinde suyla ilgili çalışmalar yapıldı. Özellikle suyun yaşa, cinsiyete, yaşadığı bölgeye, günlük aktivitesine göre ihtiyacın değiştiğine dair bilgiler var. Bu da bize neyi gösteriyor, 'günde en az 2 litre su için' tezini çürütüyor. Bu yayına göre 1 ile 6 litre arasında değişen su ihtiyacımız olabilmektedir" diye konuştu.

FAZLASI BÖBREKLERE YÜK OLUYOR

Bir insanın su ihtiyacının yaşa, cinsiyete ve bulunduğu iklim şartlarına göre değişkenlik sağlayabileceğini anlatan Arıca, "Özellikle çok aktif olduğumuz dönemlerde su ihtiyacımız 2 katına kadar çıkabilmektedir. O yüzden sabit '2 litre su için' tezi çürütülmüş bulunmaktadır. Suyun fazla tüketilmesi böbrekte çok fazla yük olacağı için su hücre içinde birikiyor ve vücuttaki sodyum oranını düşürebiliyor ve beyine bir takım zararlara ve ödeme yol açabiliyor. Bu nedenle suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Suyu Prof. Dr. Vefik Suyu yeterince ve zamanında 2 litre su
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